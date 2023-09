Milan | Loftus-Cheek | «Inter sicura di sé | ma siamo partiti forti anche noi»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il centrocampista inglese del, Ruben, ha così parlato in vista del derby in programma domanivenuto ai microfoni del canale ufficiale della Serie A, Rubenparla così alla vigilia del suo primo derby col. DERBY – «Ho chiesto ai miei compagni com’è l’atmosfera. Mi hanno detto che non si può spiegare a parole e che lo capirò da solo. Non vedo l’ora di giocare una partita così. So quanto è importante per i tifosi e per il club. Queste sono le partite che tutti sognano di giocare». SULL’– «Sono sicuri di sé. Sarà una partita avvincente,partiteentrambi, ci sarà un’atmosfera da sogno. E’ un onore poter giocare questa partita». CLICCA QUI PER ...

