Milan | Kalulu | lesione al retto femorale | salterà sicuramente Inter e Newcastle

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tegola per ildi Stefano Pioli. Il difensore Pierre, secondo quanto raccontato da Sky Sport, ha riportato una piccolaaldella coscia sinistra la cui evoluzione verrà rivalutata tra una decina di giorni. Questo significa cheil derby con l’di domani e il match con ildi martedì prossimo in Champions League. Semaforo rosso anche per-Verona di sabato prossimo. E soprattutto per domani Pioli, vista la squalifica di Tomori, è a corto in difesa: ad affiancare Thiaw ci sarà probabilmente Simon Kjaer. SportFace.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti derby Inter -, le probabili formazioni del derby Nonostante i tentativi di recupero,non sarà disponibile per il derby: per il difensore ...Commenta per primo C'era grande attesa in casain vista del derby in programma per domani per l'esito degli esami a cui questa mattina si è sottoposto Pierre. Il difensore francese aveva accusato un problema muscolare alla coscia già ...Inter -senza. Dopo i dubbi degli ultimi giorni in seguito a un problema fisico, ora è anche ufficiale . Per il difensore, la diagnosi dopo la risonanza alla quale si è sottoposto, è di una ...Ilne perde un altro per infortunio in vista del derby, ora è ufficiale: lesione al retto ...Pioli (LaPresse) - Calciomercato.itLesione al retto femorale della coscia sinistra per Pierre, ...

Inter-Milan, Kalulu ko per infortunio: lesione al retto femorale Sky Sport

Milan, Giroud pronto per il derby. Kalulu invece non ce la fa: dentro Kjaer La Gazzetta dello Sport

Milano, 15 set. – (Adnkronos) – Il Milan dovrà fare a meno di Pierre Kalulu nel derby di domani. Per il difensore, la diagnosi dopo la risonanza alla quale si è sottoposto, è di una piccola lesione ...L'esito degli esami svolti dal difensore francese conferma i timori della vigilia: salterà il derby con l'Inter e non solo.Poco più di 24 ore al derby di Milano, decisivo per il primato in classifica, ma il Milan, sulle tracce di Scalvini e non solo, deve fare i conti con una notizia negativa. Nella giornata di ieri 14 ...