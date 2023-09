Milan | Cardinale | “I dati sono solo uno dei tanti strumenti”

VUOLE UNPIU' FISICO E INTENSO - 'Ci fa molto piacere l'interesse dinei nostri confronti. Le qualità di un leader sono quelle di far crescere chi è a disposizione. Ho ...più forte - 'Abbiamo acquistato tanti giocatori pensando di crescere la qualità della squadra. Leao E' cresciuto tantissimo, sta diventando determinante e dominante per la squadra'.-......primo anno è vedere la distanza con il Chelsea nelle due sfide di Champions - ha detto il proprietario del club Jerryin un'intervista al Corriere della Sera - Perciò ho voluto unpiù ......si è aperto un nuovo capitolo nella controversia fra Elliott e Blue Skye Financial Partners che vede al centro la cessione delda parte del fondo statunitense alla RedBird di Gerry. ...

Gerry Cardinale: «Per il mio Milan vorrei essere un Berlusconi 2.0. Gli algoritmi ci aiutano, perché la serie... Sette del Corriere della Sera

Cardinale: "Ho voluto un Milan più fisico, più veloce, più intenso. Farò di tutto per avere un... Milan News

Nel corso della sua intervista a Sette, Gerry Cardinale ha spiegato come funziona il modello Moneyball, attuato anche dal Milan. LE PAROLE – «E’ cruciale capire che i dati sono solo uno degli strument ...Sarà un Milan combattivo quello che scenderà in campo nel derby ... Affrontiamo la partita con la giusta spensieratezza. Le parole di Gerry Cardinale Ci fa piacere il suo interesse», ha concluso ...In casa Milan è vigilia di derby. I rossoneri pronti al big match del sabato contro l' Inter in programma sabato 16 settembre alle ore 18. A punteggio pieno dopo tre partite, i ragazzi di Stefano ...