Milan | Cardinale al Corriere della Sera | “Siamo uno dei top club in Europa | buone sensazioni per lo stadio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 settembre 2023) Gerryha spiegato in un’intervista alla scelta di comprare le quote del: “Penso sia uno del 4-5 topinqui grazie a quello che hanno fatto i nostri predecessori, Silvio Berlusconi, Gianni Rivera prima di lui, Sacchi, Baresi, Maldini. Red Bird è a capo al 100% dele ha messo a disposizione 600 milioni di capitale. Per me era necessaria la continuità con Elliott e ho scelto un finanziamento di 550 milioni divisi in tre anni. Cosìriusciti a partire forte con il rinnovamentosocietà e delle strutture. Per quanto riguarda loabbiamo il benestare del Comune di San Donato eRegione. Lo ...