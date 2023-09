Migranti | Tajani chiede l’intervento dell’Onu | “La situazione in Africa è già esplosa”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonioall’Onu di intervenire per fronteggiare l’aumento degli sbarchi dei. “Non dobbiamo sottovalutare quello che succede in, ne parleremo anche alle Nazioni Unite. Durante la nostra missione dobbiamo assolutamentere una presenzaperché lainnon è esplosiva, è già”, afferma a margine dell’assemblea di Confindustria.assicura che “l’Italia farà tutto quello che deve fare, serve una visione strategica”. Quella del ministro degli Esteri, però, è una chiara ammissione di incapacità del governo nella gestione dei flussi migratori, di fronte agli aumenti degli sbarchi negli ultimi giorni ...

'Andrò a Parigi e Berlino, l'Ue risponda. Lunedì possibili misure nel cdm'Infine,attacca Salvini proprio suie l'Ue'. Così, in una nota, il co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. E ancora ieri Salvini ha invocato il 'niente veti' sull'alleata, alludendo al 'niet' di.

Tajani afferma che la situazione in Africa "è già esplosa" e che è necessario che l'Onu intervenga sulla questione migranti.A Lampedusa "ci deve essere una soluzione a breve, a medio e a lungo termine". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla trasmissione Zapping ieri sera su Radio 1. (ANSA) ...Infine, Tajani attacca Salvini proprio sui migranti e l’Unione europea. Siamo di fronte a un governo in perenne competizione al proprio interno, in balia di un `tutti contro tutti´ e preoccupato più ...