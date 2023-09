(Di venerdì 15 settembre 2023) Si deve "continuare la battaglia per la condivisione delle responsabilità" traeuropei, "vie" per l'arrivo di" dell'Ue e "una missione europea, ma di ...

Migranti, Schlein: aprire vie legali verso tutti i Paesi Ue Tiscali Notizie

Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla festa del Pd torinese interpellata sulla questione migranti. "Il governo di Giorgia Meloni è composto da forze politiche che hanno ...Torino, 15 set. (askanews) - Si deve 'continuare la battaglia per la condivisione delle responsabilità' tra Paesi europei, 'aprire vie legali' per ...