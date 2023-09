Migranti | Salvini continua a mettere pressione a Meloni | “Marina Militare? Non escludo nessun tipo di intervento”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Penso che non bisogna escluderedi”, compreso l’utilizzo della. Matteosul temaalla presidente del Consiglio Giorgia. Precisa però che la premier “ha fatto un lavoro sovraumano in dieci mesi” ma il leader della Lega ribadisce che “negli ultimi dieci giorni è cambiato qualcosa”, per questo – sottolinea – “occorre fare anche altro” non solo “percorrere la via diplomatica”. A Stasera Italia su Retequattro, il vicepremierprova auna pezza dopo l’uscita del suo vice segretario, Andrea Crippa: “La linea della premier non ha funzionato“, aveva tagliato corto Crippa ...

Anzi, prosegue, " la via diplomatica è necessaria da percorrere. Occorre, però, fare anche ...complementari per evitare che l'Italia soccomba sotto il peso di centinaia di migliaia di......con 852 persone ( LO SPECIALE DI SKY TG24 SUI). Intanto, sono oltre 4.000 le persone all'interno dell'hotspot. La Germania 'paga' le sue ong 'per portarli in Italia' , accusa...Leggi anche: "Germania paga Ong per portarli in Italia", Schlein: "Meloni -, gara a chi è più cattivo" Marion Le Pen: "Vado a Lampedusa, Italia lasciata sola da ...... "Ho visto un corteo assurdo dinel centro di Napoli, dietro c'erano i nigeriani , tutta ... già assessore al comune di Afragola e nel 2019 in bella mostra sui social in una foto con. ...

Migranti, Salvini: “Non escludo uso della marina militare per fermare sbarchi” la Repubblica

Nelle ultime ore, Lampedusa è stata nuovamente teatro di sbarchi di migranti, con 204 persone che sono giunte sull'isola durante la notte. Tra di loro vi sono molte donne e bambini. Le motovedette del ...Ieri, nell'arco di 24 ore, sull'isola ci sono stati 21 approdi con 852 persone (LO SPECIALE DI SKY TG24 SUI MIGRANTI). Intanto, sono oltre 4.000 le persone all'interno dell'hotspot. La Germania "paga" ...Matteo Salvini, davanti ai numeri record di Lampedusa, non esclude il pugno di ferro: "Se ne sbarcano 4-5mila al giorno è una bomba sociale" ...