La giornalista tedesca si prodiga a spiegare all'Italia come accogliere i. Il tutto mentre ... "Potremmo usarlo per domande imbarazzanti": Parenzo, lo sfottò aper il "doppio anello"Queinon avevano diritto a rimanere in Germania, ma andavano rispediti in Italia secondo l'accordo di Dublino firmato dae che la sinistra da tempo vorrebbe ridiscutere, considerandolo ...Ancora: "L'India va sulla Luna e l'Ue non riesce ad andare a Lampedusa". Leggi anche Salvini e Meloni chiacchierano, ma suiil Governo sta fallendo Lampedusa sfiducia il Governo, il ..."E' uno che gioca su un altro campo di gioco,vuole fare una cosa in cui ci sia un centro e ... Infine, il tema: "Noi lo stiamo dicendo da tempo, purtroppo l'Europa è ancora troppo lenta ...

Migranti: Renzi, 'da Meloni e Salvini fallimento clamoroso ma Ue si svegli' La Gazzetta del Mezzogiorno

Migranti: Renzi, 'con sovranisti al governo situazione peggiorata, inutili i viaggi in Tunisia' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Sull’immigrazione Salvini e Meloni hanno fallito. Ma l’Europa deve svegliarsi”. Così Matteo Renzi in un video sui social in cui sottolinea come “la retorica dei porti chiu ...Roma, 15 set (Adnkronos) – “Guardate questo video del carabiniere che tiene in collo una bimba in attesa che torni sua mamma. Questa è l’Italia. Non quella che andava in Tv a urlare ‘difendiamo i conf ...Lampedusa, notte più tranquilla ma l'emergenza migranti resta. E la tensione sale. Ormai si contano circa 7.000 migranti in questi giorni. Migranti, il governo accelera sui ...