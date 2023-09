Migranti | Renzi | ' con sovranisti al governo situazione peggiorata | inutili i viaggi in Tunisia'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set (Adnkronos) - "Guardate questo video del carabiniere che tiene in collo una bimba in attesa che torni sua mamma. Questa è l'Italia. Non quella che andava in Tv a urlare 'difendiamo i confini'". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Che tipo di paura può farti una bambina in quel modo? O i bambini che si buttano sulle merendine? La retorica sovranista ci ha dipinto un mondo basato sulla paura. Ma quando gli stessi che sbraitavano contro di me accusandomi di non aver difeso i confini sono andati al, la. E iinsi sono dimostrati giratine", prosegue il leader di Iv. "L'Europa però continua a dormire un sonno ingiusto. E io lo dico con forza perché sono un europeista convinto ma proprio per ...

Ancora: "L'India va sulla Luna e l'Ue non riesce ad andare a Lampedusa". Leggi anche Salvini e Meloni chiacchierano, ma suiil Governo sta fallendo Lampedusa sfiducia il Governo, il ..."E' uno che gioca su un altro campo di gioco,vuole fare una cosa in cui ci sia un centro e ... Infine, il tema: "Noi lo stiamo dicendo da tempo, purtroppo l'Europa è ancora troppo lenta ...... le forze dell'ordine tentano di frenare ergendosi a scudo umano nei confronti deiche si ...umilia il "compagno" Landini: valanga contro la falsa retorica del sindacalista Nel dibattito ..."È uno che gioca su un altro campo di gioco,vuole fare una cosa in cui ci sia un centro e ... Infine, il tema: "Noi lo stiamo dicendo da tempo, purtroppo l'Europa è ancora troppo lenta ...

Migranti: Renzi, 'India va sulla Luna ma Europa non va a Lampedusa' La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultimo'ora: Migranti: Renzi, 'con sovranisti al governo situazione ... La Svolta

Roma, 15 set (Adnkronos) – “Guardate questo video del carabiniere che tiene in collo una bimba in attesa che torni sua mamma. Questa è l’Italia. Non quella che andava in Tv a urlare ‘difendiamo i conf ...Lampedusa, notte più tranquilla ma l'emergenza migranti resta. E la tensione sale. Ormai si contano circa 7.000 migranti in questi giorni. Migranti, il governo accelera sui ..."A occhio no", la strategia diplomatica della premier Giorgia Meloni non ha funzionato per fermare l'arrivo dei migranti. Né sono serviti i viaggi in Tunisia ...