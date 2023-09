È favorevole all'impiego della Marina militare per fronteggiare l'emergenza"Penso che non bisogna escludere nessun tipo di intervento. Ho stima dei ministri Crosetto,e Tajani. Il governo compatto, senza sfumature, metterà in mare e in terra tutti i ...... ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro, rispondendo alle domande sull'emergenza, dopo ... Ho stima in Crosetto, ho fiducia in Tajani e, stiamo facendo un lavoro di squadra. Non ...... ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro, rispondendo alle domande sull'emergenza, dopo ... Ho stima in Crosetto, ho fiducia in Tajani e, stiamo facendo un lavoro di squadra. Non ...... ha portato alla nomina di Matteo. Che di Salvini era stato capo di gabinetto proprio in quel "glorioso" periodo. C'era anche la sua mano nella campagna contro ong esfociata nei ...

Migranti, Piantedosi all’Ue: «Rimpatri dalla Tunisia». Lega, pressing per la stretta ilmessaggero.it

Migranti: Piantedosi, 13.700 ingressi dal Friuli quest'anno - Altre News - Nuova Europa Agenzia ANSA

È favorevole all'impiego della Marina militare per fronteggiare l'emergenza migranti «Penso che non bisogna escludere nessun tipo di intervento. Ho stima dei ministri Crosetto, Piantedosi e Tajani.«Potenziare» i rimpatri dalla Tunisia verso i Paesi d’origine dei migranti. E accelerare su una «nuova strategia europea» contro i trafficanti di esseri umani.Solo un braccialetto al polso per segnare il turno nei trasferimenti. L’assedio di Lampedusa non consente di fare altro: niente identificazione né fotosegnalamento né impronte, al massimo uno screenin ...