(Di venerdì 15 settembre 2023) Altresono in corso di recupero Oltre 680sono stati salvati in acqua dallamilitare. Altresono in corso di recupero e di assistenza. Quando laavrà terminato si dirigerà al porto di. “Asono ore critiche, l’incremento di arrivi via mare negli ultimi giorni sta ponendo nuove sfide e richiede ulteriori sforzi al sistema delicato di soccorso e di accoglienza – dichiara il portavoce dell’Unicef Italia Andrea Iacomini – Negli ultimi giorni abbiamo visto superare i 100 sbarchi in 24 ore, in hotspot sono state presenti fino ad oltre 7.000, con altrettante in banchina in attesa di sbarcare, numeri alti per l’isola che rendono difficile l’ordinaria gestione delle ...

Altre persone sono in corso di recupero Oltre 680sono stati salvati in acqua dallamilitare Diciotti. Altre persone sono in corso di recupero e di assistenza. Quando laavrà terminato si dirigerà al porto di Lampedusa. 'A ...Ha citato il suo processo in corso in cui è coinvolta unaspagnola finanziata dal comune di Barcellona per portarein Italia come esempio di questa situazione. Ha affermato: "Io sono a ...Ieri mattina presto è attraccata al porto di Salerno lacargo Bbc Edge che ha soccorso in mare 184, 40 dei quali minorenni di cui 31 non accompagnati. La maggior parte proviene dall'...LaMediterranean Saving Humans ha lamentato di aver ricevuto un'ispezione e di essere stata ... tecnicalità che nascondono il rifiuto di accogliere nuovi. L'Europa degli egoismi è più ...

Migranti: sbarcata a Salerno nave mercantile Repubblica TV

Migranti, nave Diciotti recupera barchini diretti a Lampedusa: 680 persone in salvo Adnkronos

(Adnkronos) – Oltre 680 migranti sono stati salvati in acqua dalla nave militare Diciotti. Altre persone sono in corso di recupero e di assistenza. Quando la nave avrà terminato si dirigerà al porto d ...Navi che poi avrebbero potuto fare anche la traversata fino ad altre destinazioni, bypassando Lampedusa. Questa situazione drammatica che stiamo vivendo nell'isola si poteva evitare", dice a ...Cronaca nazionale Roma - 15/09/2023 21:05 - In un'intervista su "Stasera Italia" su Rete 4, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ...