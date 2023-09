Migranti | Meloni promette misure straordinarie e invita von der Leyen a Lampedusa

L'esercito in campo contro i. Giorgiavara la linea dura contro l'emergenza migratoria e annuncia quattro iniziative, due sul fronte italiano e due sul fronte europeo: in Italia la Difesa costruirà nuovi centri di ...Giorgiaha commentato, e provato a spiegare, in un video sui suoi canali social la situazione attuale degli sbarchi dia Lampedusa. "La pressione migratoria che l'Italia sta subendo dall'...Leggi anche, Giorgiaannuncia la stretta: "Misure straordinarie" - Video, Calderoli: "Con Salvini ministro tutto ciò non succedeva". Scintille nella maggioranza, ...Giorgiae Ursula von der Leyen insieme a Lampedusa per affrontare l'emergenza migratoria. La ... leggi anche, in calo sbarchi a Lampedusa. Metsola: "È una sfida europea" FOTOGALLERY Ansa/...

Meloni sui migranti: "In Italia situazione insostenibile. Chi entra illegalmente in Italia sarà trattenuto e … La Stampa

Con Meloni lontana da Roma, in visita a Orban, e la Lega che con il suo vicesegretario Crippa mette in discussione la linea diplomatica voluta dalla premier e dalla presidente della Commissione europe ...Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla festa del Pd torinese interpellata sulla questione migranti. “Il governo di Giorgia Meloni è composto da forze politiche che hanno ...Home Adn Kronos Migranti, Giorgia Meloni annuncia la stretta: “Misure straordinarie” – Video ...