Migranti | Meloni | «Misure straordinarie per fermare gli sbarchi Per l' Italia pressione insostenibile»

...e rimpatriati" La presidente del Consiglio Giorgiaannuncia oggi "misure straordinarie" per far fronte alla situazione "insostenibile" determinata dalla raffica di sbarchi diin ...Il flusso diverso le coste europee, e prima di tutto italiane, è diventato insostenibile. E per questo il premier Giorgiaha deciso di parlare agli italiani con un videomessaggio. 'Nel consiglio ...e Piantedosi in pressing sull'Ue: le mosse per sbloccare il dossierPer svegliare l'Unione europea suila propaganda sovranista non aiuta Il paradosso tunisino è tutto qui: che meno sostegni ... Ed è in questo garbuglio che sta impantanata Giorgia. La ...

Meloni, pugno duro sui migranti: “Stop nei centri rimpatri fino a 18 mesi” la Repubblica

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia oggi “misure straordinarie” per far fronte alla situazione “insostenibile” determinata dalla raffica di sbarchi di migranti in ...La presidente Von der Leyen è sempre stata collaborativa e io non dubito che lo sarà anche stavolta”. Così il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio sull’emergenza migranti. – Foto: Agenzia ...di dichiarare persino che la Tunisia non sarebbe un porto sicuro e quindi dove non è possibile reimpatriatre i migranti irregolari o impedirne la partenza"."A questo - ha concluso Meloni - si aggiunge ...