Migranti | Magi a Lampedusa | ' stop a memorandum Tunisia e a neofascisti francesi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Sono in viaggio perper incontrare autorità locali, Ong, soccorritori e monitorare da vicino la situazione degli sbarchi, del centro di accoglienza e delle procedure di ricollocamento. E anche per direinvasione da parte deilepenisti amici di Meloni e di Salvini che, dopo aver condizionato la politica europea penalizzando l'Italia dell'accoglienza, ora vorrebbero venire qui a spiegarci che è colpa dell'Europa. Marion Marechal, nipote di Marine Le Pen, può benissimo tornare a casa ed evitare di creare disturbo a chi sta operando per l'accoglienza". Lo scrive su X Riccardo, che da stasera sarà a. "Se oggi l'Europa avesse il sistema di gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo votato dal Parlamento ...