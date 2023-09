Migranti | l' ultima sceneggiata di Salvini l' almirante | ossia l' ammiraglio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Con queste parole Crippa aveva risposto alla domanda di Affaritaliani.it se la strategia finora ... Se si vuole stabilizzare per davvero la Libia, dice a Globalist il generale Fabio Mini, ex comandante ...

Ovverosia: dateci il potere e vedrete che di fronte a un governo che tratta l'immigrazione con serietà, con caparbietà e con durezza inon arriveranno più. "Stop immigrazione", è stato lo ...... che in queste settimane sta affrontando una ulteriore ondata di arrivi di. "Dopodomani - ...che è la situazione di Lampedusa alla luce dell'incremento degli arrivi nel 2023 e di questa......prima puntata è prevista per il 17 settembre su Rai 1 e la Venier assicura che questa sarà l'... che sarà l'occasione per aprire uno squarcio sui recenti sbarchi dia Lampedusa. Chi ..., la situazione a Lampedusa rimane estremamente critica , con continui sbarchi che stanno ..., in ordine cronologico, la bimba di 5 mesi annegata nel capovolgimento di un barchino. " ...

Migranti: a Parigi nel pomeriggio riunione sul caso Lampedusa ... Agenzia ANSA

Migranti: notte di arrivi a Lampedusa, 33 sbarchi - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

È un viaggio lunghissimo quello che ci racconta Abbas, un ragazzo gambiano arrivato in questi giorni a Lampedusa: prima di riuscire a partire da Sfax, in Tunisia, ci dice di essere stato respinto ver ...Negli ultimi giorni l'incremento di arrivi via mare sta ponendo ... ha affermato che i flussi illegali di migranti sono "sotto gli occhi di tutti" e ha ricordato le sue responsabilità alla sinistra, ...Le passerelle politiche hanno il valore che hanno, molto fumo e poco arrosto, ma anche l’assenza dai luoghi dei problemi lascia ai nemici della ricerca delle ...