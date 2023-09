Filippo Mannino,di Lampedusa, parlerà all'Assemblea generale dell'Onu della situazione dell'isola, che in queste settimane sta affrontando una ulteriore ondata di arrivi di. "Dopodomani - spiega all'...... inoltre, parla dell'emergenzadi questi giorni: "Noi abbiamo un flusso diche ... L'exdi Roma ha infine commentato l'attuale situazione della Capitale sotto la giunta ...... come ha auspicato il presidente Mattarella", dice ilFilippo Mannino che per l'ennesima ... sostenendo i paesi di origine e transito deie intensificando la lotta contro i trafficanti ...Cresce la preoccupazione a Ventimiglia per il paventato aumento dell'arrivo diin città, dopo gli sbarchi avvenuti negli ultimi tempi a Lampedusa. Oggi la situazione è ...alFlavio Di ...

Migranti, il sindaco di Lampedusa parlerà all’Onu: “Affrontiamo problemi epocali” Globalist.it

Nel frattempo, non mancano le tensioni a Lampedusa tra gli stessi migranti in attesa di essere trasferiti in ... che è quella di non essere lasciati soli – ha detto ieri il sindaco Filippo Mannino – ...

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) Sono ancora ore complicate a Lampedusa, dove l'emergenza migranti non accenna a placarsi. Questa mattina ...