Migranti | Gasparri “Serve una strategia internazionale”

(Di venerdì 15 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'emergenza, la situazione economica, la prossima manovra: il vicepresidente del Senato, Maurizio, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress, parla delle priorità di Forza Italia e del governo. La cronaca degli ultimi giorni, con migliaia di sbarchi a Lampedusa, mostra “un vero e proprio esodo” die “io temo che la situazione possa peggiorare. L'inondazione in Libia, il terremoto in Marocco: ci sono tutte le condizioni per determinare una fuga” dai Paesi africani. “Credo che serva unaurgente”, spiega. Per contenere i flussi “si parla di blocco navale, ma poi nell'attuazione la cosa è un pò complicata. Una maggiore severità però si impone, credo che anche il governo sta meditando”, ...

