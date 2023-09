(Di venerdì 15 settembre 2023) "in queste ore è trattata come se fosse una discarica. E i bambini, le donne, gli uominitrattati come sacchi di immondizia in un hot spot che può contenere 700 persone e invece ne ...

... le donne, gli uominitrattati come sacchi di immondizia in un hot spot che può contenere 700 persone e invece ne contiene 7000, più degli abitanti dell'intera isola". Lo dice Davide,...... le donne, gli uominitrattati come sacchi di immondizia in un hot spot che può contenere 700 persone e invece ne contiene 7000, più degli abitanti dell'intera isola". Lo dice Davide,...... oggetto di polemiche per i passaggi che prendono di mira, gay, femministe, ambientalisti ... "Tolga la divisa!":sfregia Vannacci Il generale lo smonta: basta una frase - VideoIn Sicilia ha iniziato con, continuo con lui e finirò quando finirò con lui al mio fianco. ... Questi ideali che non sono di chi dice facciamo affogare i'. Infine, chiusura non senza ...

Migranti: Faraone, Meloni vada a Lampedusa non da Orban Euronews Italiano

Migranti: Faraone (Iv), 'su sbarchi da Tunisia tutto peggio di prima' La Gazzetta del Mezzogiorno

E i bambini, le donne, gli uomini migranti trattati come sacchi di immondizia in un hot spot che può contenere 700 persone e invece ne contiene 7000, più degli abitanti dell'intera isola". Lo dice ...Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Lampedusa in queste ore è trattata come se fosse una discarica. E i bambini, le donne, gli uomini migranti trattati come sacchi di immondizia in un hot spot che può conten ...Centro inteso come spazio di riformismo e ideali di valori, che non sono di chi dice facciamo affogare i migranti». «Noi siamo all’opposizione ... «Se riusciremo a far candidare Davide Faraone alle ...