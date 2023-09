Migranti | cosa c' è dietro la rotta tunisina

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il mese di settembre 2023 per l'isola di Lampedusa è quello dell'emergenza. L'ennesima. Migliaia di persone affollano l'hotspot, i trasferimenti non procedono con la stessa velocità degli arrivi. Europa e Italia, quasi fossero reltà a sè, non trovano la quadra e riemergono divisioni e...

Sono 3.800 iospitati attualmente all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Ne dà notizia la Croce rossa ... Le persone per noi vengono prima di ogni altra". Nella mattinata sono stati ...Parlando di rimpatri, in Italia dovremmo incentivare una politica più attiva verso i rimpatri volontari,che già avviene in taluni paesi d'Europa: degli 85 mila rimpatri che l'Europa ha ...... che già durante la prima visita della leader di Fratelli d'Italia si era rifiutato di accogliere parte deigiunti in Italia. Stessasembrano intenzionate a fare le altre cancellerie d'...... lotte e nuove alleanze si incontreranno l'Assemblea Donne del Coordinamentodi Bologna, l'... Dall'autocoscienza alle nuove collettive, questo tavolo si interrogherà suabbia significato, ...

Non è come qui in Ungheria dove le cose sono molto più stabili”, ha affermato. Sulla questione migranti, c’è piena convergenza con il primo ministro Viktor Orban: “E’ una sfida comune in Ue: bisogna ...Risultato: i barchini in fuga da Libia e Tunisia possono essere soccorsi solo quando sono vicini a Lampedusa, primo lembo di territorio italiano, e per forza di cose i migranti devono essere ...La conduttrice e Massimo Giannini attaccano la segretaria dem sul linguaggio del centrosinistra. Bisognerebbe "andare al bar" con Bersani