Migranti | Calderoli | “Dietro all’invasione una regia Con Salvini questo non succedeva”

"Io non so se si tratti di un atto di guerra, ma quello che stiamo fronteggiando, con 127mila immigrati entrati da inizio anno è un'invasione. Un'invasione pacifica, ma comunque un'invasione".Lo ha dichiarato il ministro Roberto... ma ripeto rischia di crearsi un precedente molto pericoloso", concludeDe Corato: "...neanche se questo intreccia il tema del rispetto della cultura di origine di persone straniere o"......glieli vedo Sudano e Sammartino che sono passati con la Lega a votare per l'autonomia di. ... Questi ideali che non sono di chi dice facciamo affogare i'. Infine, chiusura non senza ...

Migranti, Calderoli: «Una regia dietro all’invasione, l’Ue agisca o l’Italia farà da sola. Con Salvini al... Corriere della Sera

++ Calderoli, una regia dietro all'invasione di migranti ++ Agenzia ANSA

Continua a salire la tensione sul tema dei migranti, dopo che nei giorni scorsi a Lampedusa ... ma comunque un’invasione», ha detto il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, sostenendo l ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Io non so se si tratti di un atto di guerra, ma quello che stiamo fronteggiando, con 127mila immigrati entrati da inizio anno è un'invasione. Un'invasione pacifica, ma comunqu ...Il presidente dei dem a Treviso parla di difesa del sistema pubblico, diritti («civili, ma anche sociali»), accoglienza diffusa: «Ma dobbiamo andarci a ...