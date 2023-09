Migranti | bus si rovescia sull' A1 | morti i due autisti | ferite 25 persone sbarcate a Lampedusa

Incidente stradale mortale sull'autostrada del Sole, all'altezza di Fiano Romano, vicino a Roma. Uncon a bordo diversiè andato a sbattere contro un tir: a perdere la vita due persone, l'autista e l'aiuto autista del pullman. Feriti 5trasportati in ospedale. Altri 16 sono ...ROMA - Due autisti di unsono morti e 25sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1, all'altezza di Fiano Romano (Roma). Il, che stava trasferendo deida Porto Empedocle ...dicontro camion: morti i due autisti Lo scontro nella notte, sull'A1 vicino Roma: feriti 25 immigrati sbarcati a Lampedusa. I passaggeri imbarcati ad Agrigento erano diretti ai centri di ...A Fiano Romano 15 settembre 2023 09:44 Fotogallery - Incidente sull'A1 per undi: due morti e 25 feriti - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ...

Incidente a bus migranti, morti 2 autisti e 25 feriti Agenzia ANSA

Incidente a bus sull’A1 che trasferiva migranti da Porto Empedocle: morti i 2 autisti, 25 feriti Il Fatto Quotidiano

A morire sono stati gli autisti del bus carico di migranti proveniente da Agrigento, i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, sono migranti. Lunghe le operazioni di soccorso e di rimozione dei ...Due autisti sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in un incidente stradale avvenuto l’autostrada A1, all’altezza di Fiano Romano… Leggi ...ROMA (ITALPRESS) – Due autisti di un bus sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, all’altezza di Fiano Romano (Roma). Il bus, che stava trasfe ...