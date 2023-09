Migranti | Borghi Iv | ' Meloni scelga tra Orban e integrazione europea'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - “La situazione deiè fuori controllo, l'Africa è una polveriera e nei prossimi anni andrà peggio. Serve coerenza: per le relazioni diplomatiche c'è bisogno di una coerenza di fondo. E Giorgiadeve scegliere se il suo modello è quello di, che caccia i, alza i muri e rifiuta le redistribuzioni, o è quello dell'”. Lo dice a Omnibus su La7 il capogruppo di Azione-Italia viva al Senato, Enrico. “La maggioranza -aggiunge- deve sciogliere questo elemento intimo di contraddizione che, non a caso, provoca all'interno della coalizione di Governo una competizione sulla destra. In questi nove mesi sarà sempre di più una escalation, perché Salvini userà sempre di più elementi identitari per ...

Un bambino di cinque mesi è morto all'arrivo, durante il tentativo di sbarco da parte di un natante carico di migranti a Lampedusa. La madre, una minorenne originaria della Guinea, viaggiava assieme a ...