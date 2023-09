“Mi occupo di donne vere”. Ginecologo non visita trans e finisce nella bufera

(Di venerdì 15 settembre 2023) Polemiche a Pau, dove un professionista ha invitato la donnagender a rivolgersi ad un altro studio: “Non ho le competenze per trattare con gli uomini, anche se si sono rasati la barba”

"Signora, sono un ginecologo e midivere". Questo è ciò che ha risposto il dottor Victor Acharian, ostetrico - ginecologo di Pau, a un uomo e alla sua compagna trans, furiosi dopo essersi visti rifiutare una visita ..."Signora, sono un ginecologo e midivere". Questo è ciò che ha risposto il dottor Victor Acharian, ostetrico - ginecologo di Pau, a un uomo e alla sua compagna trans, furiosi dopo essersi visti rifiutare una visita ...... 'Non ho le competenze per trattare con gli uomini, anche se si sono rasati la barba e sono venuti a dire alla mia segretaria che sono diventati'. Il dottore a quel punto ha invitato la coppia ..."Signora, sono un ginecologo e midivere", avrebbe detto lui alla coppia. A riportarlo è Le Figaro , che racconta anche la risposta che il professionista avrebbe dato per spiegare il ...

«Io mi occupo di donne vere»: il ginecologo che ha rifiutato di ... Open

Francia, ginecologo rifiuta visita a trans: "Mi occupo di donne vere ... Adnkronos

Polemiche a Pau, dove un professionista ha invitato la donna transgender a rivolgersi ad un altro studio: “Non ho le competenze per trattare con gli uomini, anche se si sono rasati la barba” ...Sta facendo discutere quando denunciato da due persone in Francia che si sono viste rifiutare una visita ginecologica. Si tratta di un uomo e la sua compagna trans. “Signora, sono un ginecologo e mi ...La bufera mediatica ha scatenato la reazione dell'associazione francese Sos omofobia, che ha denunciato la vicenda su X (ex Twitter) “Signora, sono un ginecologo e mi occupo di donne vere”. Questo è ...