Meteo | svolta inattesa | altro che autunno | torna il caldo africano

(Di venerdì 15 settembre 2023) No, l'estate non è ancora finita. A partire da sabato assisteremo anzi a un nuovo aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud, con i termometri che nel corso del fine settimana (e segnatamente nelle giornate di domenica e lunedì) potrebbero toccare addirittura i 36-37°C in Sardegna e...

Questo, secondo le previsioni del CentroItaliano, provocherà un repentino aumento delle ... nessunaautunnale prima della terza decade del mese. Tempo previsto per domani: - Al Nord: ...Questo, secondo le previsioni del CentroItaliano, provochera' un repentino aumento delle ... nessunaautunnale prima della terza decade del mese. Ecco in dettaglio le previsioni per oggi: ...... convinto della necessità dellanazionale (e nazionalista) ha messo a tacere le critiche a ... Quest'anno Salvini potrebbe dover affrontare un 'avversario' in più: le previsioniper il ...Nelle prossime ore, un'inaspettatapotrebbe portare forti disagi a diverse zone del nostro Paese. L'alta pressione africana sta perdendo terreno, aprendo la strada all'arrivo di un fronte perturbato che farà la sua ...

Meteo: svolta drastica nel Weekend, l’Autunno fa un sorprendente dietrofront Meteo Giornale

Meteo: arrivano PIOGGIA e TEMPORALI e GRANDINE a sorpresa! Ecco il giorno della prima Svolta iLMeteo.it

Il meteo estivo dovrebbe continuare a regnare sovrano nel ... Un cambiamento in arrivo Ma poi arriva la svolta… Come abbiamo già anticipato in un precedente articolo, a metà mese potrebbe ...Ma andiamo con ordine. I primi giorni della prossima settimana saranno ancora all'insegna del grande caldo e della stabilità atmosferica a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone africano che a ...Gli ultimi aggiornamenti meteo vedono un cambio di previsione nel corso della prossima settimana. La circolazione atmosferica dovrebbe infatti cambiare in ...