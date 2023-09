Mes | Donohoe | ' Giorgetti ci ha descritto situazione politica | nessuno può essere sicuro di risultato'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Santiago de Compostela, 15 set. - (Adnkronos) - "Tutti noi conosciamo le incertezze insite in ogni processo politico: ci vorrebbe un ministro molto, molto fiducioso, su qualsiasi materia, per prevedere un qualsivogliacon assoluta certezza". Così il presidente dell'Eurogruppo Paschalrisponde, in conferenza stampa al termine della riunione, a chi gli chiede se il ministro dell'Economia Giancarloabbia assicurato o no ai colleghi che il governo troverà una maggioranza per ratificare la riforma del Mes., continua, "ci hale sfide dellain Italia al momento, che tutti riconosciamo, e ha sottolineato i suoi sforzi. A questo riguardo, che tutti apprezziamo, non abbiamo ...

... della sua importanza, ha specificato, aggiungendo: "Continuiamo a fidarci e a dipendere dalla realizzazione di tali sforzi". Rispetto all'iter di ratifica delall'Eurogruppo, "quello che ...L'Eurogruppo torna a insistere sulla necessità di rendere effettiva la riforma del Mee dice di avere fiducia in Giorgetti, il cui partito però risponde ...Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Pascalparlando dell'aggiornamento dato nel corso dell'incontro dal ministro italiano Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del."Non è appropriato ...... ha detto il presidente dell'Eurogruppo Pascalda Santiago di Compostela, dove si svolge un ...con la riforma del Patto di Stabilità con Roma che spera di poter far leva sul via libera al...

Eurogruppo: Donohoe, rete sicurezza Mes importante per Italia e area euro (RCO) Il Sole 24 ORE

Ecofin, Donohoe: "L'economia cambia velocemente, per questo speriamo che l'Italia ratifichi il Mes" RaiNews

L'Eurogruppo torna a insistere sulla necessità di rendere effettiva la riforma del Mee dice di avere fiducia in Giorgetti, il cui partito però risponde 'picche' ...Il presidente dell'Eurogruppo manifesta tuttavia i dubbi sull'ok al Meccanismo da parte di Roma, nonostante gli sforzi e le rassicurazioni del ministro Giorgetti. Lagarde e Gentiloni: "Bene la nomina ..."Si noti che questa ratifica è importante non solo per l'Italia che beneficerà del backstop del Mes, ma che questa rete di sicurezza deve essere istituita per l'intera area dell'euro. (ANSA) ...