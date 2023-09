Mensa scolastica | Acampora | “Importante sostegno per bambini e famiglie”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Dopo anni in cui si partiva con mesi di ritardo, finalmente gli asili nido e le scuole d’infanzia comunali di Napoli riceveranno dal 20 settembre un servizio di refezione adeguato. Grazie al sindaco Manfredi e all’assessore Striano l’amministrazione compie un altro passo fondamentale verso la normalità e la puntualità di servizi sacrosanti, offrendo un supporto quanto maiin questo momento di crisi per tante”. Così in una nota Gennaro, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Napoli. “Un plauso all’amministrazione che ha predisposto la possibilità di offrire il servizio già a fine settembre – ha rimarcato– ora ci sono tutte le condizioni perché provvedano sia le singole Municipalità, per la competenza su scuole comunali ed ...

qualora in possesso dei requisiti, di accedere alle agevolazioni riconosciute ai cittadini (bonus asilo nido, bonus per i libri scolastici, riduzione per la tariffa della, riduzione ......- C'è tempo fino al prossimo 17 settembre per l'iscrizione al servizio di refezione per ... È possibile procedere all'iscrizione al servizio accedendo alla sezione 'Servizi online' e ...A partire dal 20 settembre prossimi, negli Asili Nido e nelle Scuole dell'Infanzia del Comune di Napoli sarà attivo il servizio di refezione. Per le Scuole Statali, la sarà attiva non appena il personale scolastico sarà al completo. L'obiettivo è quello di fornire pasti equilibrati e nutrienti per i nostri studenti, promuovendo uno stile di vita ......

A partire dal 20 settembre prossimi, negli Asili Nido e nelle Scuole dell'Infanzia del Comune di Napoli sarà attivo il servizio di refezione. Per le Scuole Statali, la mensa scolastica sarà attiva non appena il personale sarà al completo. "L'obiettivo - spiega il Comune in una nota - è quello di fornire pasti equilibrati e nutrienti per i ..."