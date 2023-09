Memorial Marco Pantani 2023 | tanti i candidati al successo sulle strade del Pirata

(Di venerdì 15 settembre 2023) Domani, sabato 16 settembre, si terrà la ventesima edizione del. La corsa dedicata all’indimenticato campione italiano fa ormai parte in maniera stabile del calendario delle corse autunnali in territorio italiano ed anche quest’anno attraverserà le zone care al ““. Una corsa che nel corso delle edizioni ha spesso favorito le ruote veloci, consprinter di altissimo livello in grado di tagliare a braccia alzate il traguardo di Viale Carducci a Cesenatico, dove è posto il monumento dedicato proprio a. La corsa torna quest’anno, dopo aver saltato l’edizione 2022 a causa del maltempo. Il percorso parte da Riccione per arrivare, ovviamente, a Cesenatico dopo 193.3 km. Un percorso rinnovato quello della corsa romagnola che vede nella prima parte ...

La squadra diretta da Gianni Savio e Luis Cely ci tiene a far bene, anche perché sarà presente Patron Pino Buda della Sidermec, nella duplice veste di sponsor del team e della gara. Prenderanno il via ...