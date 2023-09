Meloni sui migranti | von der Leyen venga a Lampedusa Serve una missione navale per fermare gli arrivi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Rievoca unaeuropea per bloccare le partenze, invita Ursula von der, rivendica il lavoro di mediazione con i paesi africani e con l'Europa fatto finora dal governo. Giorgiasi prende uno spazio per dire la sua sulla situazione insostenibile degli sbarchi di queste settimane e lo fa senza mediazione, con un video pubblicato in serata su Facebook. "La pressione migratoria che l'Italia sta subendo dall'inizio di quest'anno è insostenibile. È figlia di una congiuntura internazionale difficilissima, che mette insieme problemi che già avevano i paesi africani a una situazione di instabilità crescente particolarmente nella zona del Sahel. Un quadro difficilissimo - aggiunge la premier - che potrebbe portare diverse decine di milioni di persone a voler lasciare la ...