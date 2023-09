Meloni sui migranti | Missione navale per fermare gli arrivi Invito von der Leyen a Lampedusa

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Rievoca unaeuropea per bloccare le partenze, invita Ursula von der, rivendica il lavoro di mediazione con i paesi africani e con l'Europa fatto finora dal governo. Giorgiasi prende uno spazio per dire la sua sulla situazione insostenibile degli sbarchi di queste settimane e lo fa senza mediazione, con un video pubblicato in serata su Facebook. "Annuncio che ho scritto alla presidente della ComUe Von derper chiedere di venire con me aper rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo e per accelerare immediatamente la concretizzazione dell'accordo con la Tunisia trasferendo le risorse concordate. La presidente Von derè sempre stata ...