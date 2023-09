(Di venerdì 15 settembre 2023) Glidei migranti si fermano" con "unaeuropease necessario, in accordo con le autorità del Nordafrica, perla partenza dei barconi". Così in un video diffuso da ...

Giorgiaregistra una clip di sei minuti e mezzo e lì traccia la linea del governo italiano sul tema ... Per realizzarlo "serve unaeuropea navale per fermare i migranti". E al contempo ...Con unaeuropea, anche navale se necessario, in accordo con le autorità del nord Africa ... ha detto ancora, 'la presidente von der Leyen è sempre stata collaborativa e non dubito che ...20.45Ue per stop ad arrivi "Ho scritto a Michel (il presidente del Consiglio Ue, ndr) chiedendogli di inserire all'ordine del giorno del consiglio Ue di ottobre la questione migratoria. E' ......i prossimi passi Una delegazione della Commissione Europea si trova a Lampedusa per una... A quanto apprende l'Ansa, la presidente del Consiglio Giorgiaha invitato la presidente della ...

La missione di Meloni da Orbán: «Difendere Dio e la famiglia» Corriere della Sera

Meloni, missione Ue per fermare arrivi, anche navale - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

“Agli italiani voglio dire che non abbiamo cambiato idea: ci vorrà tempo, molto lavoro, pazienza determinazione ma non abbiamo cambiato idea. Lavoriamo ogni giorno per mantenere l’impegno che abbiamo ...Migranti, Giorgia Meloni lancia l'allarme: «La pressione migratoria che l'Italia sta subendo dall'inizio di quest'anno è insostenibile, figlia di una ...ROMA (ITALPRESS) - "La pressione migratoria che l'Italia sta subendo dall'inizio di quest'anno è insostenibile". Così il premier Giorgia Meloni in ...