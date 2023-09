Meloni e i migranti | «Ho chiesto a Von der Leyen di venire a Lampedusa Misure straordinarie per far fronte agli sbarchi»

Meloni da Orban: 'Combattiamo per difendere Dio e la famiglia - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Lo afferma la presidente del Consilgio Giorgia Meloni in una videodichiarazione diffusa da Palazzo ... concentrasi sulla difesa dei confini esterni e non sulla distribuzione dei migranti.Così in un video diffuso da Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui migranti. Bisogna poi "verificare in Africa chi ha diritto o meno all'asilo, accogliere in Ue solo chi ne ha ...Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – L’emergenza migranti, la situazione economica, la prossima manovra: il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, intervistato da Claudio Brachino p ...