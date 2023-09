Meloni chiama Von der Leyen per sbloccare gli aiuti alla Tunisia | “Sempre in contatto”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Giorgiaha sollecitato a Ursula Von derlo sblocco delle risorse stanziate per la. Lo riporta un’indiscrezione de La Stampa. ll sospetto dell’Esecutivo, spiega oggi un retroscena del quotidiano torinese , è che i controlli sulle coste di Tunisi si siano interrotti e la guardia costiera non stia più vigilando proprio perché non arrivano i finanziamenti. Come conferma lo stop di Saieddelegazione del Parlamento Europeo. Mentre i socialisti in Europa invocano la sospensione del Memorandum con Tunisi. Una decisione che costituirebbe, “un favore per gli scafisti”, secondo Fratelli d’Italia. La Ue: “e Von derin” La presidente della Commissione Europea Ursula Von dere la ...

... perché ha lanciato un segnale inequivocabile: "se c'è qualcuno in cui crediamo, siproprio ... In altre parole Giorgiasi trova di fronte ad un bivio, e per l'Italia il tempo delle ...Però una bella intervista a Giorgia, da donna a donna, la farei". Altri ospiti della prima ... Alle 22 mila sua segretaria scusandosi e proponendo d'intervistarla in quel momento. Grazie ...Mezzo governo, con la presidente Giorgiain testa, arriva al parco Verde per promettere ... dove la sottosegretaria mantiene l'incarico di vicesindaca, il sindaco siAntonio Pannone. ...La riforma delle pensioni slitta di qualche anno. Ormai la linea presa dall'esecutivoè questa e non si scappa. Infatti tra le varie ipotesi e le tante nuove misure che si pensava ...si...

Meloni chiama a raccolta i suoi: «Il prossimo anno sarà anche più ... Il Dubbio

Meloni all’assemblea FdI: “Contro di noi fango e dossieraggi, ma io non sono ricattabile” Sky Tg24

Nel 2015 l’allora deputata vide un pregiudicato per droga e un imprenditore in affari con la malavita: chiedeva aiuti politici e si preoccupava di fondi da sbloccare. Nei giorni scorsi era a Caivano c ...Parla l'europarlamentare del Partito Democratico e medico Pietro Bartolo. «La campagna elettorale di Giorgia Meloni è stata smentita». L'intervista ...Matteo Salvini non ne può più. Chiude un fronte e se ne apre un'altro. Con Giorgia Meloni i rapporti ufficialmente sono buoni ...