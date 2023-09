Meloni ai migranti | “Non venite in Italia Sarete trattenuti nei nuovi centri affidati alla Difesa e rimpatriati”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Giorgialancia un appello internazionale, un invito aia non venire in. Perchè ha chiesto all'Ue una missione navale per bloccare le partenze. E lunedì 18 settembre 2023, il Consiglio dei ministri adotterà misure straordinarie L'articolo proviene da Firenze Post.

Giorgiacon un video diffuso da Palazzo chigi è tornata sul tema dei. "La pressione sull'Italia è diventata insostenibile.... Serve una missione Ue per fermare i, anche navale... ...Proprio aisi è rivolta Giorgia, anzi "a chi vuole entrare illegalmente in Italia": sarà "trattenuto e rimpatriato". Non solo: saranno costruite nuove strutture di "effettivo" ...annuncia che "sarà dato mandato alla Difesa di realizzare nel più breve tempo possibile" nuove strutture per i"in modo tale che siano sufficienti a trattenere gli immigrati illegali".Leggi anche, Giorgiaannuncia la stretta: "Misure straordinarie" - Video, Calderoli: "Con Salvini ministro tutto ciò non succedeva". Scintille nella maggioranza, ...

Due elementi che è difficile contestare dopo il colpo di stato di Kais Saied e le immagini dei pogrom contro i migranti, poi lasciati morire nel deserto. Secondo Meloni il difficile quadro ...Una «pressione insostenibile». Figlia di una «congiuntura internazionale difficilissima». E dunque l’Italia «non può più aspettare».Ursula von der Leyen è stata invitata da Giorgia Meloni a Lampedusa perché veda con i suoi occhi che cosa è per noi il problema migranti. Per scoraggiare gli ...