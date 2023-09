Meloni a Budapest da Orban | “Sui migranti serve una risposta collettiva dell’Europa”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 15 settembre 2023) Giorgiaè volata aper partecipare al summit su Famiglia e Natalità. Prima dell’incontro hanno pranzato in un ristorante del centro, a pochi passi dal Museo delle belle arti, insieme alla presidente ungherese Katalina Novak. La presidente del Consiglio si è seduta in prima fila in platea, alla sinistra del primo ministro dell'Ungheria Viktor Orbàn, che l'ha accolta calorosamente, con un abbraccio e un baciamano. La premier ha poi tenuto un intervento, tutto in inglese, nel panel intitolato "La famiglia come chiave della sicurezza", elogiando l'Ungheria per aver aumentato il suo tasso di natalità."Le nazioni più ricche sono quelle dove le persone hanno meno figli: questo è il motivo per cui è essenziale mobilitare risorse", ha detto. "L'esempio dell'Ungheria dimostra che le cose possono cambiare se noi vogliamo che le cose cambino", ha ...