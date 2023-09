Mediterranean Beach Games 2023 | il nuoto di fondo fa poker di medaglie

(Di venerdì 15 settembre 2023) Heraklion – Ancoradai. Ad Heraklion l’Italia Team conquista le primedaldi. Arriva una splendida doppietta tricolore nella 5 km delle acque libere. La mettono a segno Marcello Guidi e Dario Verano. Oro e argento allora per l’Italia, di cuore e carattere. Dietro di loro taglia il traguardo Tiago Campos, atleta del Portogallo. Il trionfo azzurro arriva anche dalla gara femminile, nella stessa distanza. Arianna Bridi vince l’oro. l’Azzurra arriva in volata sul traguardo, superando la portoghese Mafalda Sofia Jorge Rosa. Ma non solo. L’Italia mette al collo il bronzo con la conquista di Silvia Ciccarella. Per quanto riguarda le gara deltennis, gli Azzurri superano le ...

Il club salernitano ha appena riaccolto, inoltre, il coach Pasquale Maione ed il terzino Luigi Arena reduci dall' argento conquistato aiGames di Heraklion: è la prima medaglia ...Da oggi il roster è nuovamente al completo perché Ilaria Dalla Costa è rientrata dagli impegni deiGames. Sicuramente il fatto di fermarci per il campionato non ci aiuta, ad ...La medaglia d'argento è un risultato assolutamente eccellente quello conquistato dal terzino della Pallamano Romagna Gregorio Mazzanti e dalla Nazionale dihandball aiGames di Heraklion, in Grecia. Dopo il 2° posto nel girone A, alle spalle della Croazia e davanti a Cipro e Kosovo (doppio 2 - 0), la Nazionale Italiana conquista la finale con i ...In Aggiornamento: Buone notizie arrivano da Heraklion , Isola di Creta (Grecia), dove le quattro coppie azzurre in gara sono uscite imbattute nelle prima giornata deiGames 2023 , ottenendo così l'accesso diretto ai quarti di finale in programma nella giornata di domani. Due successi a testa per le coppie azzurre e ottime sensazioni in vista ...

Mediterranean Beach Games 2023, Heraklion: tutte le coppie azzurre ai quarti Federvolley

San Marino. Mediterranean Beach Games: personale per Camilla Sansovini nei 50 metri pinne. Doppio femminile ai ... Giornale.sm

San Marino ai Mediterranean Beach Games 2023: Colonna-Grandi eliminate ai quarti nel beach tennis; Federico Fabbri in finale nel nuoto pinnato. Nella gara ...Doppiette azzurre ad Heraklion City, nell'isola di Creta, nelle gare in acque libere della terza edizione dei Mediterranean Beach Games. I quattro azzurri calano il poker e salgono tutti sul podio. Ma ...La medaglia d’argento è un risultato assolutamente eccellente quello conquistato dal terzino della Pallamano Romagna Gregorio Mazzanti e dalla Nazionale di beach handball ai Mediterranean Beach Games ...