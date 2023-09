Mediobanca | si stringe su partita rinnovo cda | prossima settimana comitato nomine e board

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 settembre 2023) Caltagirone: "Si arriverà ad un accordo? Non lo so" Si avvicinano scadenze cruciali per le scelte sulla futura governance di. Lunedì prossimo si riunisce ile due giorni dopo, mercoledì 20, è la volta del consiglio di amministrazione per l’approvazione dei conti e per l’esame delle lista per il nuovoper gli esercizi 2024-2025, frutto del lavoro svolto, oltre che dallo stesso cda, dale dal lead indipendent director, Angela Gamba. La deadline per la presentazione della lista del cda è quella del 28 settembre, un mese prima dell’assemblea degli azionisti, e per le liste di minoranza è il 3 ottobre. A pochi giorni da questi appuntamenti, si stringono sempre di più i tempi e i margini per un accordo trae ...