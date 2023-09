Medicina | Fiore Gvm | Ecocardiografia 3D guida del cardiochirurgo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - "L'3D ha un ruolo cardine sia in cardiochirurgia sia nelle procedure di interventistica strutturale, in quanto permette una ricostruzione tridimensionale del cuore per cui siamo in grado di acquisire tutta una serie di dettagli che poi forniremo aldurante i suoi interventi su pazienti con insufficienza mitralica o aortica di grado severo. Per noi è fondamentale andare a capire il meccanismo che ha portato a tale insufficienza e l'3D trans-esofagea ha come obiettivo documentare la causa dell'insufficienza, permettendo di estrapolare, tramite l'intelligenza artificiale, tutta una serie di parametri e di ricostruzioni che vengono comunicati alai fini dell'operazione”. Lo afferma all'Adnkonos Salute Corrado ...