Mecedes GLC Coupé | la prova de Il Fatto it – Anche in fuoristrada | con stile – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Con tredici giocatori in concessionaria, la famiglia delle sport utility Mercedes è la più numerosa sul mercato premium. La più “economica” costa poco più di 42 mila euro, mentre la top di gamma dell’immortale Classe G, di listino viene 335.500 euro. Nonostante il prezzo, per portarsela a casa bisogna mettersi in fila nella sciccosissima waiting list: la vettura nata per armeggiare nel deserto è ormai da tempo, infatti, una delle macchine più snob che ci sia. Il Suv Attack della marca tedesca, cominciato con la Classe M alla fine del secolo scorso, non perde intensità, anzi. La GLC è la Mercedes più venduta al mondo, nelle sue varie declinazioni. In Italia, quattro Mercedes su dieci vendute sono suv e, dal 2008 ad oggi, tra GLK e la GLC se ne sono comprate oltre centomila unità. Adesso a rinforzare l’equipe ci pensa la nuova GLC, con i suoi motori ibridi a ...