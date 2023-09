Max Verstappen | “Non guardo alle vittorie consecutive”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Leader indiscusso della classifica generale e con nessuna intenzione di fermarsi. Maxquest’anno sta facendo un campionato a parte e per il momento non c’è nemmeno l’ombra di chi potrebbe colmare questo distacco nella corrente stagione. Ieri il pilota della Red Bull è intervenuto in conferenza stampa e ha ribadito, un po’ come tutti, le insidie che la pista di Singapore può riservare. Ecco dunque cosa ha detto. Crediti foto: MaxFacebookQueste dunque le parole diraccolte da Sky Sport: “Non credo saremo competitivi come altrove, penso saremo tutti più vicini. Le novità del circuito? Meno frenate, meno stress e quindi meno usura. Spero che questo possa anche aiutare in termini di battaglie. Non ho mai guardato, nulla ...

Favori del pronostico, nemmeno a dirlo, tutti per la Red Bull diall'inseguimento dell'ennesimo record, l'undicesima vittoria di fila. Aggiornamenti in tempo reale durante e dopo ogni ...Nei giorni scorsi l'intervista rilasciata da Lewis Hamilton a Sky Sport F1 ha avuto un importante eco mediatico, soprattutto per quel che riguarda l'argomento. Il sette volte campione, discutendo sul rivale nel Mondiale 2021, ha sottolineato come i compagni di squadra dell'olandese siano stati più 'morbidi' rispetto a quelli con cui lo ...compromise irrimediabilmente il fine settimana in Qualifica non andando oltre la quarta fila per effetto di un pasticcio clamoroso da parte del muretto a livello di calcolo della ...Dopo la vittoria dia Monza , la Formula 1 è pronta a tornare in pista. Per le monoposto è giunto il momento di disputare la prima delle ultime otto gare del campionato, tutte lontano dall'Europa, con ...

F1 | Verstappen: “La direttiva TD018 non influirà sulla Red Bull” Motorsport.com - IT

Alle sue spalle si piazza Carlos Sainz a +0.078. Insegue in terza posizione Max Verstappen +0.126. Da segnalare una simpatica nota di colore: in pista sono spuntate diverse iguane che hanno causa ...Dopo mezz'ora della prima sessione di prove libere, è apparsa improvvisamente una bandiera gialla nel secondo settore. Proprio come qualche anno fa, c'era una lucertola in pista. Anche in questo caso, ...Nei giorni scorsi l'intervista rilasciata da Lewis Hamilton a Sky Sport F1 ha avuto un importante eco mediatico, soprattutto per quel che riguarda l'argomento Max Verstappen. Il sette volte campione, ...