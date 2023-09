(Di venerdì 15 settembre 2023) Fuori da oggiof me, la nuova versione del singolo del cantautore inglesearricchito dalla presenza diFuori oggi venerdì 15 settembreof me, la nuova versione del singolo del cantautore inglesearricchito dalla presenza di. Dopo il successo diOf Me di, con oltre 42 milioni di stream complessivi, in questa nuova collaborazione internazionaleporta la propria visione e i propri pensieri sulla gestione del dolore e della perdita.of Me, infatti, racconta il tributo dial suo migliore amico che si è tolto la vita. Le parole ...

Il tennistafungerà da motivatore e da supporto morale nella sfida da dentro o fuori al cospetto dei sudamericaniBerrettini sarà in panchina durante la partita di Coppa Davis contro il Cile, ...Il periododell'indimenticabile coreografa tedesca Pina Bausch attraverso i racconti inediti di compagni di viaggio comeGarrone, Mario Martone, Vladimir Luxuria, Leonetta Bentivoglio, Cristiana ...Clan Ducrot -- Voto 6,50 - Interessante questa accoppiata. Voci e melodia... Sugababes - Voto 6,50 - Guarda chi si rivede. Sempre pop con propensione R&B morbido e vellutato. Nicola ...OggiBerrettini sarà a Bologna per sostenere l'Italia in Coppa Davis. Il tennista, infortunatosi alla caviglia agli Us Open contro Rinderknech, arriverà in Emilia Romagna per sedersi in ...

Matteo Romano e Cian Ducrot insieme in Part of Me Spettacolo.eu

Cian Ducrot, in arrivo "Part of Me" con Matteo Romano All Music Italia

Matteo Berrettini in panchina in Coppa Davis per Italia-Cile. Il tennista italiano che non può giocare avrà un compito preciso.Un gesto di grande attaccamento alla maglia. Matteo Berrettini avrebbe voluto giocare a Bologna nella fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. Il romano, a più riprese, ha dimostrato grande vic ...Mercato del Messina chiuso con 24 calciatori. Nella giornata di ieri primo allenamento con la squadra per il giovane centravanti maltese ...