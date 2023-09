Mattarella | “Troppi giovani all’estero perché qui le offerte di stipendio sono povere No al capitalismo di rapina | la ricchezza va diffusa”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Un richiamo “anche” alle imprese di fronte alla fuga deiverso l’estero a causa dei salari troppo bassi. Il presidente della Repubblica Sergiosceglie la platea dell’assemblea di Confindustria per un monito sul tema delle retribuzioni, argomento caldo in queste settimane per la discussione attorno al salario minimo con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tornata a bocciarlo davanti al pubblico di Rai Uno. “La democrazia si incarna nei mille luoghi di lavoro e studio. Nel lavoro e nella riflessione dei corpi sociali intermedi della Repubblica. Nel riconoscimento dei diritti sociali”, ha detto il capo dello Stato introducendo l’appello a non impoverire il “capitale sociale” del Paeseè ciò che fa “muovere il progresso”. La “responsabilità” di coltivarlo, ha quindi sottolineato ...

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. 'E' una responsabilita' che interpella anche il mondo delle imprese:giovani ...Occorre "non impoverire il capitale sociale del Paese", è una responsabilità che interpella anche il mondo delle imprese, ha dettoricordando che "giovani cercano lavoro all' estero,...approfondimentoscrive a Calderone: "morti sul lavoro" Bonomi alla politica: 'No a dialettiche divisive' Sul piano politico Confindustria auspica 'profondamente riforme che leghino ...a Parigi: la Francia è legata all`Italia da profondi legami storici e culturali Il ... Berlino pericolosa per le donneparchi, sottopassaggi e scarsa illuminazione Metrò Parigi, 2 ...

Mattarella,con offerte stipendi povere,troppi giovani all'estero ... Agenzia ANSA

Mattarella: “Troppi giovani cercano lavoro all’estero per la povertà delle offerte retributive” Agenzia Nova

Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'assemblea di Confindustria ... È una responsabilità che interpella anche il mondo delle imprese: troppi giovani cercano lavoro all'estero, ...A sottolinearlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'Assemblea di Confindustria. Il Capo dello stato cita un discorso di Roosevelt in cui disse che «l'unica cosa di cui ...Un capitale che non possiamo impoverire. È una responsabilità che interpella anche il mondo delle imprese: troppi giovani cercano lavoro all’estero, per la povertà delle offerte retributive ...