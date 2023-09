Mattarella | troppi giovani all' estero | non impoverire capitale sociale

(Di venerdì 15 settembre 2023) "cercano lavoro all', per la povertà delle offerte retributive disponibili". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioall'assemblea annuale di Confindustria a ...

giovani cercano lavoro all'estero, per la povertà delle offerte retributive disponibili". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioall'assemblea annuale di Confindustria a ...Nel riconoscimento dei diritti sociali", evidenzia. "Nella libertà d'intraprendere dei ... È una responsabilità che interpella anche il mondo delle imprese:giovani cercano lavoro all'......giovani cercano lavoro all'estero, per la povertà delle offerte retributive disponibili". Le imprese, sottolinea, sono "al centro di un sistema di valori, non solo economici" e ...È una responsabilità che interpella anche il mondo delle imprese:giovani cercano lavoro all'... aggiungo, dei suoi mercati" dice ancorache sembra voler rispondere al presidente di ...

Mattarella: “Troppi giovani all’estero perché qui le offerte di stipendio sono povere Il Fatto Quotidiano

Il presidente Mattarella: 'Troppi giovani lasciano l’Italia per i salari troppo bassi' TGLA7

Roma, 15 set. (askanews) - E' un continuo richiamo alla Costituzione e ai principi su cui è nata la Repubblica quello che il capo dello Stato ...Il capo dello Stato cita Luigi Enaudi, che invitava gli italiani a non credere "'di dover la salvezza a nessun altro fuorché se stessi". Oggi diremmo: a noi ...Roma, 15 set. (askanews) - "Troppi giovani cercano lavoro all'estero, per la povertà delle offerte retributive disponibili". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'assemblea ...