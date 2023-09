Mattarella | Non cedere alla tentazione di cavalcare le paure

Leggi anche Salario minimo, Bonomi: "risolve questione lavoro povero" "Il principio - ha aggiuntoè quella della concentrazione delle ricchezze ma della loro diffusione. Il ...Un capitale chepossiamo impoverire'. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. 'E' una responsabilita' che interpella ...Democrazia e' rispetto regole a partire da quelle sul lavoro . "L'economia di mercatopone in discussione valori costituzionalmente rilevanti, quali il rispetto della dignita' umana ..., ......la coscienza di ciascuno" e sarebbero "incomprensibili imprese che contro il loro interessesi curassero della salute dei propri dipendenti". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio...

Roberto Vannacci: «Non mi pento del libro. L'appello di Mattarella Non commento, ma sottoscrivo» Open

Assemblea Confindustria, Mattarella «Non cedere alla tentazione di cavalcare paure». Bonomi: «Il salario... Corriere della Sera

non solo economici. Siete voi, a ricordare, anche a me, che l'impresa ha responsabilità che superano i confini delle sue donne e dei suoi uomini e, aggiungo, dei suoi mercati". Ad affermarlo è il ..."L'economia di mercato non pone in discussione valori costituzionalmente rilevanti ... Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'assemblea di Confindustria.Un lungo applauso della platea ha scandito l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'aula dell'auditorium Parco della musica all'assemblea annuale di Confindustria. Poco prima un ...