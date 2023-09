Mattarella | la mafia non spense motore riscatto di Don Puglisi

Ma ciò che lavoleva ottenere con quel brutale assassinio - eliminare un simbolo, spegnere un ... Lo afferma il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio all'Osservatore Romano ...Don Puglisi, ha ricordato, "era nato a Brancaccio e vi era tornato per svolgere il suo ... che lapuò e deve essere sconfitta perché quelli in gioco sono i diritti elementari e la ...Sergio, in una lettera inviata all'Osservatore Romano, ha ricordato la figura di Don Puglisi, ucciso dallatrent'anni fa. "Don Puglisi dimostrava con le parole e con i fatti che è giusto ...... che lapuò e deve essere sconfitta perché quelli in gioco sono i diritti elementari e la dignità stessa di tutti gli esseri umani". "Per tutte queste ragioni " conclude" l'...

Mattarella ricorda il giudice Giacomelli, vittima della mafia Agenzia askanews

Roma, 15 set. (askanews) - 'I killer mafiosi uccisero don Pino Puglisi con vigliaccheria e ferocia, tendendogli un agguato mentre la sera ..."I killer mafiosi uccisero don Pino Puglisi con vigliaccheria e ferocia, tendendogli un agguato mentre la sera tornava nella sua casa, sempre aperta a chi aveva bisogno. Ma ciò che la mafia voleva ott ..."I killer mafiosi uccisero don Pino Puglisi con vigliaccheria e ferocia, tendendogli un agguato mentre la sera tornava nella sua casa, sempre aperta a chi aveva bisogno. (ANSA) ...