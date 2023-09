Mattarella | ' Italia deve salvezza a se stessa e a Ue'

... ricorda Bonomi rivolgendosi a Sergio: 'Siamo certi che Lei continuerà a far sentire la ... a sostegno delle scelte internazionali fatte liberamente dall', per l'osservanza e per l'...All'Assemblea annuale degli industriali partecipa anche il Capo dello Stato Sergioa cui ... a sostegno delle scelte internazionali fatte liberamente dall', per l'osservanza e per l'...... Sergio, per la sua presenza e sottolineando: "siamo certi che Lei continuerà a far ... a sostegno delle scelte internazionali fatte liberamente dall', per l'osservanza e per l'...... Sergio, invitato, nella Giornata che celebra la democrazia, "per riflettere insieme sul ... a sostegno delle scelte internazionali fatte liberamente dall', per l'osservanza e per l'...

Mattarella al PalaEur per la finale Italia-Polonia Corriere dello Sport

Europeo volley: Italia in finale, Francia travolta 3-0. Sabato la Polonia, sarà presente anche Mattarella la Repubblica

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Evitare fatui irenismi e credere, invece, nella forza delle istituzioni, nella solidità delle proprie imprese, nel valore dell’iniziativa e dell’innovazione nel mondo che ...(Agenzia Vista) "Noi siamo tra coloro che credono che in un ordinamento come il nostro, che correttamente ambisce a una maggiore stabilità ...Nell’ultima assemblea da presidente, il leader di Confindustria non parla di economia ma si concentra sulle riforme istituzionali e implicitamente boccia sia ...