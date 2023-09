Mattarella interviene all' assemblea di Confindustria

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 settembre 2023) E' in corso a Roma l'generale di. Presenti anche il presidente della Repubblica Sergio, che interverrà in mattinata,accolto da una standing ovation della platea al suo arrivo. E la premier Giorgia Meloni, di ritorno dal viaggio a Budapest di ieri. Tra le prime file siede anche Marina Berlusconi, ad di Mondadori. "Mio unico appello è guardatevi da compiere gli errori di sempre, progettando interventi ispirati da una dialettica divisiva", ha detto il presidente diCarlo Bonomi nel suo discorso. Aggiungendo che "il salario minimo non è la soluzione".