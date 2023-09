(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Standing ovation all'assemblea di Confindustria a Roma per il presidente della Repubblica,. Unae solida per il Paese,della democrazia e della. La maggioranza neconto quando saremo chiamati ad affrontare il tema delle". Lo scrive su X Mariastella, senatrice e portavoce di Azione.

Risultato: il centrodestra uscì suonato da quel round, econfermato. Leggi anche Ma d'...e Carfagna verso Mario Draghi premier , le truppe parlamentari (sula carta zeppe di suoi ...Valori che, come ha ricordato, sono frutto di compromessi tra culture politiche molto ... L'ex ministro Mariastellanon fa salti di gioia ma appoggia l'operazione di Calenda: "Carlo ...E Mariastellaha più di qualche perplessità: "Non posso essere entusiasta di questa scelta, ... Dopo le parole pronunciate da Sergio- parole peraltro ben accolte dal centrodestra - l'......su Amato votando. Poi Renzi è però uscito dal Pd, posizionandosi in un ipotetico centro che guarda con grande interesse ai resti di Forza Italia. Le uscite di Carfagna e(con ...

Ultimo'ora: Mattarella: Gelmini (Az), 'garante Costituzione e guida ... La Svolta

Azione: Calenda, ‘aperta fase congressuale, in programma anche ... Il Sannio Quotidiano

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Standing ovation all’assemblea di Confindustria a Roma per il presidente della Repubblica, Mattarella. Una guida autorevole e solida per il Paese, garante della democrazia ...Corsa improbabile per chi non avrebbe voluto la repubblica: ogni volta che ha preteso un ruolo da protagonista per Forza Italia si è messa male ...