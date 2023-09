Mattarella | ' dopo Covid ripresa prodigiosa e contagiosa senza eguali nel G7'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Non c'è bisogno di particolare acume per osservare che gli imprenditori sono attori sociali essenziali nella nostra società. Basta pensare anche soltanto alla crisi della pandemia che abbiamo attraversato quando, insieme ad altre categorie, avete evitato che l'Italia si fermasse. Grazie a voi. Che avete avuto coraggio, che avete anche fatto delle vostre fabbriche dei centri vaccinali in supporto a quelli pubblici! Grazie ai lavoratori delle vostre aziende che hanno assunto, con altrettanto coraggio, la propria quota di rischi!" Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'Assemblea di Confindustria. "Siete stati, poi, protagonisti -ha ricordato il Capo dello Stato- di unae positivamente...

Sono questioni ben presenti alle persone raccolte qui questa mattina che, giorno dopo giorno, sono chiamate ad assumere decisioni, ad agire con razionalità e concretezza, a guardare e progettare il ...Le piu' alte cariche istituzionali, il governo quasi al completo, rappresentanti delle opposizioni e del mondo economico partecipano all'assemblea di Confindustria. All'Auditorium Parco della musica p ...