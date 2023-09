Mattarella | “Don Puglisi ha dimostrato che la mafia può essere sconfitta”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Fiaccolate, eventi, testimonianze: Palermo e l’Italia ricordano i 30 anni dell’omicidio don Giuseppe, che laha assassinato il 15 settembre 1993, nel giorno del suo 56° compleanno. Padre Pino, come lo chiamavano, era parroco del quartiere Brancaccio, nel capoluogo siciliano, storica roccaforte dei boss mafiosi Giuseppe e Filippo Graviano, in carcere dal 1994. In un messaggio il capo dello Stato, Sergio, concittadino di don, ha ricordato il sacerdote. “La Repubblica è riconoscente a don Pinoe lo ricorda con commozione a 30 anni dalla morte. La memoria del suo appassionato impegno per il diritto di ogni persona a una vita degna costituisce un ancoraggio e un impulso costante alle Istituzioni, alle forze sane della società, ai singoli cittadini per operare nella ...

I killer mafiosi ucciseroPino Puglisi con vigliaccheria e ferocia, tendendogli un agguato mentre la sera tornava nella sua casa, sempre aperta a chi aveva bisogno. Ma ciò che la mafia voleva ottenere con quel brutale ...Come diceMarco Pagniello, direttore di Caritas italiana, 'è tempo di cambiare, di fare altre ... Per esempio, rafforzando i corridoi umanitari, come ricorda il presidente. Considerare i ..."Simbolo di libertà laddove tenta di imporsi l'oppressione criminale" "Puglisi eroe civile". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in una dichiarazione sull''Osservatore romano' in occasione del 30/mo anniversario dell'assassinio diPuglisi.Puglisi dimostrò che mafia si può sconfiggere 'Puglisi era nato a Brancaccio e vi era tornato per svolgere il suo servizio pastorale. Proprio questo suo radicamento esprimeva un ...

Trent'anni fa il martirio di don Puglisi. Mattarella: "Dimostrò che la mafia si può sconfiggere” RaiNews

Don Puglisi, Mattarella: eroe civile,suoi semi cresciuti in coscienze Tiscali Notizie

Don Pino Puglisi è stato ucciso con vigliaccheria e ferocia dalla mafia 30 anni fa. Il presidente Mattarella ricorda che la mafia non ha ottenuto ciò che voleva: eliminare un simbolo e spegnere un mot ...“I killer mafiosi uccisero don Pino Puglisi con vigliaccheria e ferocia, tendendogli un agguato mentre la sera tornava nella sua casa, sempre aperta a chi aveva bisogno. Ma ciò che la mafia voleva ott ...Lo afferma oggi Papa Francesco in un tweet, nel trentennale della morte di don Pino Puglisi per mano della mafia ...