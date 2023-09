Mattarella | ' dirigismo economico e protezionismo tipici di autoritarismo'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Qual è un principio fondamentale della democrazia? Evitare la concentrazione del potere, a garanzia della libertà di tutti. Vale per le istituzioni. Vale per le imprese, a proposito delle quali possiamo parlare di concorrenza all'interno di un mercato libero. E la lotta ai monopoli ne rappresenta capitolo importante". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'Assemblea di Confindustria. "L'impresa -ha ricordato il Capo dello Stato- è una formazione intermedia nella nostra società, un corpo sociale di quelli richiamati dalla Costituzione che contribuiscono alle finalità da questa definite, concorrendo al soddisfacimento di bisogni, Lo Stato coordina gli interessi e le necessità di ciascuno degli interlocutori, orientandoli al soddisfacimento delle istanze delle comunità. Ho poc'anzi richiamato il ...

